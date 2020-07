Esta ha sido un temporada diferente para todo el mundo con la crisis del coronavirus y El Intermedio se ha visto reflejado. Incluso, las imitaciones de Joaquín Reyes han tenido que adaptarse a los meses de confinamiento. Para ello, creó la sección 'Zanguangos del futuro', en donde Joaquín Reyes ponía voz desde la España de 2040 a personajes tan conocidos como José María Aznar, Froilán o Sergio Ramos.

Pero Joaquín también pudo realizar, antes y después del confinamiento, sus tradicionales y exitosas caracterizaciones. En concreto, esta temporada ha sido de las que más imitaciones femeninas ha tenido El Intermedio. Desde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hasta la política de Vox, Rocío Monasterio. Incluso, Joaquín Reyes imitó a su personaje más joven: la activista de 17 años Greta Thunberg. Recordamos todas sus imitaciones de esta temporada tan atípica.

Rocío Monasterio, "la sonrisa de España"

Una de las imitaciones más exitosas ha sido la de Rocío Monasterio, "española, presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, 'arquitecto' y madre de familia numerosa porque tener menos hijos es de rojos y de pobres". En el vídeo, Joaquín Reyes se metió en la piel de la política de extrema derecha para pedir a los padres que sean ellos quienes se encarguen de educar a sus hijos y eviten la "dictadura progre", que "los homosexualizan, los sodomizan, les enseña aberraciones como la zoofilia o peor aún, les dicen que los transexuales no son enfermos".

Isabel Díaz Ayuso, "mujer, que no 'feminazi'"

Joaquín Reyes también imitó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se presentaba como "periodista, 'presidente' de la Comunidad de Madrid e, incluso, mujer, pero no feminazi". Además, la 'política' del PP lanzaba un mensaje para advertir de que "en política no todo vale". "¡Si hasta me han acusado de pactar con la extrema derecha!", lamentaba 'Ayuso', que, además, destacaba que "Vox no es la extrema derecha": "¡Pero si tienen a un muro, mirad a Santiago Abascal!".

Greta Thunberg, "la niña sueca más famosa del mundo"

Pero Joaquín Reyes no soló imitó a conocidas políticas, el cómico también se metió en la piel de Greta Thunberg, "la joven ecologista, activista, icono de una generación y, modestamante, la niña sueca más famosa del mundo desde Pippi Calzaslargas". Y es que la joven no para de recorrer el planeta para concienciar del cambio climático y de la importancia de reciclar: "Tengo una misión, salvar al planeta". Incluso, confesaba cómo se sintió a conocer a algunos políticos como Almeida: "En Madrid, se me acercó un hombre muy pequeño que parecía víctima de la contaminación radioactiva pero... ¡era el alcalde!".

Froilán, "nuevo rey de España"

Otro adolescente al que Joaquín Reyes imitó esta temporada fue unos de los miembros de la familia real más polémicos: Froilán. Joaquín Reyes dio voz a un Froilán adulto que en la España de 2040 se había convertido en rey. Así explicó Froilán, "más conocido como Froilán I de España y IV de la ESO", cómo llegó a reinar en el país: "El 'pifostio' le estalló a mi tío Felipe VI en la cara y renunció a toda la herencia del abuelo, así que un día que estaba el 'tito' firmando papeles y renuncias en su despacho le colé uno que decía que abdicaba el trono de España en mí, ¡y lo firmó sin darse cuenta!, ¡chúpate esa Leonor!, Marichalar 1 - Ortiz Rocasolano 0".

José María Aznar,"emperador de 'España La Buena'"

Desde la España de 2040, Joaquín Reyes también dio voz a un Aznar abuelo que dejarnos 'un mensaje de esperanza' en tiempos de coronavirus: "Españoles, estáis de enhorabuena. Primero porque me he dignado a hablaros y segundo porque os he sacado de esta crisis". Pero 'el Aznar del futuro' no se refirió a la crisis sanitaria y económica, sino a la del "peligroso Gobierno social comunista bolchevique marxista de Pedro Sánchez" porque, como destacó, "en tiempo de rojos, crisis, enfermedad y palomos cojos".

Sergio Ramos, "premio Nobel de Medicina"

Por último, Joaquín Reyes viajó hasta la España de 2040 para contar el testimonio del futbolista Sergio Ramos, "presidente del Real Madrid y premio Nobel de Medicina". Y es que el futbolista en el futuro logró el Nobel tras conseguir la vacuna del coronavirus. "Todo empezó cuando se decretó el confinamiento y se paró La Liga, tenía una cantidad de tiempo libre que le pedí a Pilar Rubio que me recomendara un libro", afirmó el Sergio Ramos de 2040, que destacó que se puso a leer un libro de Química.