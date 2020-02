Joaquín Reyes regresa a El Intermedio con una de sus aclamadas imitaciones en El Intermedio. Esta vez, el cómico se convierte en Greta Thunberg, la joven ecologista, activista, icono de una generación y, modestamante, la niña sueca más famosa del mundo desde Pippi Calzaslargas: "Yo estoy más comprometida, no sabéis la cantidad de laca que usaba ella para hacerse es peinado".

Su misión es "salvar el planeta", porque, tal y como explica, a ella el activismo le vino "por una profesora del colegio que dijo que por culpa del calentamiento se iba a acabar el mundo". Desde entonces, la joven no para de recorrer el planeta para concienciar del cambio climático y de la importancia de reciclar: "Tengo una misión, salvar al planeta".

"Soy una niña muy humilde, no me importa la fama ni ser el nuevo referente, lo que realmente me importa es el futuro del planeta", confiesa esta activista que, reconoce, el ver al presidente de EEUU en la cumbre de la ONU la enfadó: "Al encontrarme a Trump, me dieron unas ganas de cogerle del pescuezo...".

Otros momentos destacados

Joaquín Reyes también imitó al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante una grabación que le costó una visita inesperada de seis agentes de la Policía porque un vecino le confundió con el verdadero Puigdemont: "No es un exilio, sino un Interrail".

Pero este no es el único personaje relevante al que el humorista ha imitado. En otra ocasión hizo de "el Kennedy con seseo de la derecha": Juanma Moreno, el primer presidente de Andalucía del PP.

Joaquín Reyes también se metió en la piel de Quim Torra en El Intermedio Allí, el president ha reconocido que "odia España" pero es un "independentista de pata negra" que no puede resistirse al ritmo de Melody. Este es el vídeo completo: