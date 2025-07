La 'pulla' de Guillermo Fesser a Trump: "Nos esforzamos toda la vida en aprender inglés y el que habla mal es el presidente"

"Nos esforzamos toda la vida para aprender a hablar inglés y el que habla mal es el presidente", afirma Guillermo Fesser, que corrige a Trump: "No se dice 'the economy is very well' se dice 'the economy is very good'".

En esta pasada temporada de El Intermedio, Guillermo Fesser analizó en el plató de El Intermedio la última Cumbre de la OTAN, que se plegó a las exigencias de Donald Trump firmando un acuerdo en el que se comprometen a invertir un 5% de su PIB en Defensa. Eso sí, como recordó El Gran Wyoming, "salvando el honroso plante de Pedro Sánchez".

Además, el presentador de El Intermedio preguntó al corresponsal "en qué creía que podían quedar las amenazas a España. "Creo que en nada, siempre se acobarda y, la verdad, es que él tiene que adoptar el papel de bully porque lo es, tiene que meterse con alguien", sentencia el periodista.

Por otro lado, Guillermo Fesser destacaba que lo que más daño le había hecho de las palabras de Donald Trump es que dijera "The economy is very well". "Nos esforzamos toda la vida para aprender a hablar inglés y el que habla mal es el presidente", respondió rotundo el periodista, que explicó en el vídeo: "No se dice 'the economy is very well' se dice 'the economy is very good'".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.