El cómico Joaquín Reyes regresa a El Intermedio con 'Zanguangos del futuro' para mostrar el testimonio de Sergio Ramos en la España de 2040: "Hola, españoles de 2020, soy Sergio Ramos, presidente del Real Madrid y premio Nobel de Medicina".

"Todo empezó cuando se decretó el confinamiento y se paró La Liga, tenía una cantidad de tiempo libre que le pedí a Pilar Rubio que me recomendara un libro", afirma el Sergio Ramos de 2040, que destaca que se puso a leer un libro de Química.

"Le cogí el gustillo a eso de estudiar, así que primero me saqué la ESO, luego un Graduado Superior, después me licencié en Biológicas y hasta hice un máster a distancia en Oxford", recuerda y destaca que cuando se quiso dar cuenta "ya estaba recogiendo en Estocolmo el Nobel por haber encontrado la vacuna del coronavirus".

