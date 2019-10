Joaquín Reyes se estrena en la nueva temporada de El Intermedio con sus exitosas imitaciones. Esta vez, el cómico se mete en la piel de Isabel Díaz Ayuso: "¡Hola!, soy periodista, presidente de la Comunidad de Madrid e, incluso, mujer, pero no feminazi".

"En política no todo vale, ¡si hasta me han acusado de pactar con la extrema derecha!", lamenta 'Ayuso', quien, además, destaca que "Vox no es la extrema derecha": "¡Pero si tienen a un muro, mirad a Santiago Abascal!".

Eso sí, la presidenta de la Comunidad de Madrid explica que si ha pactado con Vox "es por un bien superior", llevar a cabo el objetivo de su Gobierno: "La libertad, la libertad de no pagar impuestos, de circular por dónde quieras...".

"No sabéis cómo está lo de los okupas en Madrid", declara 'Díaz Ayuso', y es que la política afirma que un día se dejó la ventana abierta y se le "coló Garrido en el Gobierno".