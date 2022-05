En una de sus divertidas imitaciones en 'Zanguangos', Joaquín Reyes se mete en la piel del nuevo presidente del Partido Popular: "Hola, soy Alberto Núñez Feijóo, la gran esperanza galaica del centro derecha". "Por fin, tras muchos años dejándome querer me he venido a Madrid", destaca el líder del PP, que se da cuenta de que le han robado la maleta: "¡Esta ha sido Ayuso, que me tiene marcado!".

"Soy el último de una saga de estadistas gallegos, Rajoy, Fraga, Francisco Fran(co)", afirma y destaca que "ser presidente del PP es un gran orgullo y una gran responsabilidad". "Las redecillas del PP son inventos del pasado", afirma, aunque termina teniendo pesadillas con Ayuso: "¡Una manifestación de 'Ayusers' que gritan '¡Alberto está muerto, abono para mi huerto!'". Puedes ver la imitación al completo en el vídeo principal de esta noticia.

Así imitó Joaquín Reyes a Almeida

"Soy la cara amable del PP, mirad qué sonrisa, caen rendidas hasta las podemitas, que no se depilan", afirma José Luis Martínez-Almeida (interpretado por Joaquín Reyes) en el siguiente vídeo.