El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado contra Pablo Iglesias, Pablo Echenique, los independentistas catalanes o EH Bildu ante las críticas al rey emérito, aduciendo que "lo único que les importa es acabar con la monarquía" y que "el debate no es el rey Juan Carlos".

Un argumento que El Gran Wyoming resume así en El Intermedio: "El debate no es lo que está pasando ahora mismo con el rey emérito y sus escándalos, el debate son las cosas que no el gustan a Almeida". "¿Por qué va a dar explicaciones don Juan Carlos? Aquí hay mucha gente que las tiene que dar antes", ironiza el presentador: "Pedro Sánchez por tener los socios que tiene o Pablo Iglesias que no vive en un coche, como debería". Puedes ver la intervención del dirigente del PP y la respuesta de Wyoming en el vídeo.

La ranchera de 'Juan Carlos I' en El Intermedio

"No tengo trono, ni reina, ni nuera que me comprenda, pero sigo siendo el rey", canta el 'rey Juan Carlos' (interpretado por El Gran Wyoming) en esta ranchera a su regreso a España: