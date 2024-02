Joaquín Reyes vuelve a 'El Intermedio' con una nueva entrega de 'Zanguangos'. En esta ocasión, se pone en la piel del presidente ruso Vladímir Putin. Como explica, este año le toca organizar la cena anual de "villanos antidemócratas". "No falta nadie", cuenta, "viene el de China, viene el de Siria, el de Corea del Norte".

Putin no duda en confesar cual es su villano favorito: "Mi favorito es Kim Jong-un, bonico, rechoncho y más tirano...ay, como me relaja cepillarle el pelo". Además, explica que en el evento no falta barra libre y karaoke. "Este año el de Chechenia me ha dicho que iba a cantar la de 'Cuando tu vas", y le he dicho tú no eres checheno...eres chechenoista".

El líder ruso ha querido mandar un mensaje a la OTAN. "Rusia tiene un destino imperial y nadie nos va a impedir conseguirlo", indica. Putin pide su maletín nuclear, dispuesto a comenzar la Tercera Guerra Mundial. El botón, finalmente, no funciona ya que le han cambiado el botón nuclear por un radio cassette.