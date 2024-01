Joaquín Reyes se convierte en Vladímir Putin, presidente de Rusia, en una nueva entrega de 'Zanguangos'. El cómico se traslada hasta el Kremlin de Moscú para trasladar un "mensaje para occidente". Primero presume de los lujos de su residencia y, después, enumera todos sus cargos: "Ex abogado, ex taxista, ex espía de la KGB, líder y fundador de la Rusia unida...a Ucrania y a lo que me salga a mi de mis huevos, que los tengo como cocos".

'Putin' presenta también a uno de sus grandes amigos: el oso Dimitri. Como explica, fue el oso que participó en su célebre sesión de fotos. "Sí, las fotos estaban trucadas, no iba encima de su lomo, era él el que iba encima del mío".

El líder ruso también comparte la verdadera motivación que le llevó a iniciar su operación militar contra Ucrania. "Dicen que me quiero quedara con Ucrania, y no solo con Ucrania, ya que estamos también con Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia, Armenia, Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán", argumenta. "Pero no por afán imperialista...sino para ganar Eurovisión".