'Zetas y boomers'

Jimena Amarillo confiesa que se agobia si una canción dura seis minutos: "No trabajo Pink Floyd"

La artista charla con Víctor Manuel sobre qué les llama la atención, a nivel musical, de la generación del otro. El compositor desvela que, por ejemplo, no le gusta cuando los cantantes no vocalizan.

Thais Villas 'enfrenta' a dos generaciones, los boomer y los zetas, a través de los artistas y compositores Jimena Amarillo y Víctor Manuel en su nueva sección: 'Zetas y boomers'. La reportera les pregunta qué les llama la atención de la generación del otro, a nivel musical.

"Me llama la atención, sobre todo, que cosas que yo desconozco su existencia, de repente, me asomo un portal y veo que tiene millones de bajadas", cuenta Víctor Manuel. Jimena, por su parte, confiesa que el hecho de que una canción dure seis minutos le agobia. "Hay que encontrar el punto medio", añade.

"O sea, Pink Floyd no trabajamos", responde el artista. "No, no trabajo nada", se sincera ella. Víctor Manuel, por su parte, añade que tampoco le gusta cuando vocalizan mal y no les entiende. "Eso pasa muy a menudo", expone.

"El autotune no te gusta", pregunta Amarillo. "El autotune, bueno, es la peste bubónica", responde el compositor. Jimena califica este software como un "recurso estético". El cantante expone que el autotune lo usan "todos".

