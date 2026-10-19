Wyoming responde a Ayuso tras cargar contra los profesores y Sánchez: "No hace nunca sus deberes y dice que se los ha comido el perro"

Wyoming analiza los ataques de Ayuso a los profesores y Pedro Sánchez por la huelga de la educación pública de Madrid y le recuerda que "en una democracia si los profesores van a la huelga lo suyo es negociar con ellos".

Continúa la huelga educativa en la Comunidad de Madrid y las protestas de los profesores de enseñanza pública, que producían cortes en algunas carreteras de Madrid para exigir que el Gobierno regional se siente a negociar con ellos.

Sin embargo, el momento más complicado se producía a las puertas de la Cámara de Comercio de Madrid, donde la Policía cargaba contra los profesores, concentrados allí con motivo de un acto en el que participaba Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña, mientras tanto, aprovechaba el acto para cargar contra los manifestantes, a los que acusó de estar "untados por los sindicatos". "Por eso están más forrados que los libros de texto de sus alumnos", ironiza Wyoming, que asegura que si hoy los profesores han cortado carreteras "ha sido para despejarlas y poder echar carreras con sus Ferraris".

Ayuso también aprovechaba para responsabilizar a Sánchez ante lo que ella considera una campaña orquestada contra ella y se mandaba un mensaje: "Estamos en democracia y si tienes que dejar el poder te vas a tu casita y los soportas".

"Y si antes te compran una, mejor", responde Wyoming, que le recuerda que "aunque cambie el Gobierno, las competencias de educación seguirán siendo responsabilidad suya". Además, señala que, efectivamente, estamos en una democracia "y resulta que en una democracia si los profesores van a la huelga lo suyo es negociar con ellos".

Por todo ello, concluye: "En este caso Ayuso es la típica alumna repetidora, no hace nunca sus deberes y dice que se los ha comido el perro, en este caso el Perro Sanxe".

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