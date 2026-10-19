Dani Mateo, sobre el lapsus de Feijóo de construir viviendas con "menos democracia": Ya sabemos que el baño estará al fondo a la ultraderecha"

Este lunes, el líder del PP ha vuelto a equivocarse al presentar su 'contrato con España', el documento que resume los puntos principales de su programa electoral.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cometió un lapsus al prometer la construcción de "un millón de viviendas nuevas con más suelo y menos democracia" si llega al Gobierno, aunque rápidamente corrigió diciendo "menos burocracia". Este error ocurrió durante la presentación de su 'contrato con España', donde expuso sus propuestas para las elecciones del 29 de noviembre. Dani Mateo, en tono irónico, destacó el lapsus en "El Intermedio", bromeando sobre el significado de "menos democracia" en las viviendas. Mateo también aludió a los pactos del PP con Vox, sugiriendo que el baño estaría "al fondo a la ultraderecha".

Este lunes, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha protagonizado un nuevo lapsus al asegurar que, si llega al Gobierno, construirá "un millón de viviendas nuevas con más suelo y menos democracia". Un final que ha tenido que enmendar unos segundos más tarde aclarando que se refería a "menos burocracia".

El candidato del PP ha hecho este anuncio en un acto en el que ha presentado su 'contrato con España' en el que ha expuesto sus principales medidas de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Un acto que, inevitablemente, ha quedado marcado por esa equivocación.

"Feijóo ha hecho algo más que firmar un contratito con 50 millones de españoles, nos permite estrenar una sección, 'No te rías que es Feijóo'", ha ironizado Dani Mateo al respecto. "Tu anuncio estrella, chafado por trabarte una vez más", ha añadido.

Acto seguido, Dani Mateo se ha preguntado "qué significa eso" de los pisos con "menos democracia": "¿El presidente de la comunidad será sustituido por el dictador de la comunidad?". "Al menos ya sabemos que el baño estará al fondo a la ultraderecha", ha concluido, haciendo alusión a los pactos del PP con Vox.

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