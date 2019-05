Dani Mateo descubre el nuevo 'pepinazo' musical de Isabel Díaz Ayuso: "Suena en todos los centros de planificación familiar"

Después del hit 'I love atascos' de Isabel Díaz Ayuso, la candidata a la presidencia de la Comunidad Madrid, llega el tema 'Concebido no nacido', otro de sus grandes éxitos, que Dani Mateo presenta en 'Del 40 a yuso'.

"Con un miembro más, con un miembro más...", es, para Dani Mateo, un auténtico pepinazo que "ya suena en todos los centros de planificación familiar".

Pero el presentador advierte, habrá novedades en la lista: "Mañana Ayuso tiene mitin".

Además, la candidata 'popular' no es la única política que tiene su propio 'hit musical'. Monago nos dejó sorprendidos con 'Me gusta, me gusta, me gusta Camela' , una canción que arrasa en todos los pueblos.