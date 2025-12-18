Ismael Serrano versiona 'All I Want for Christmas is You' de Mariah Carey: "Esta Navidad el mejor regalo eres tú"

El cantante visita el programa para interpretar el popular tema navideño ya que, como afirma el Gran Wyoming, es "la Mariah Carey de la izquierda". Escucha ya su canción en el vídeo principal.

El Gran Wyoming anuncia que El Intermedio va a celebrar la 'roja Navidad' y, para ello, ha decidido contar con "la Mariah Carey de la izquierda": Ismael Serrano. "Mariah Carey, el sueño de mi vida", afirma el cantante ante la presentación de Wyoming.

El presentador anuncia que "en esta 'roja Navidad'" va a versionar la popular canción de Carey 'All I Want for Christmas is You'. El artista comienza a cantar que él no sueña con regalos cuando llega Navidad. "Cuando llega el Año Nuevo, no le pido más", sigue su versión, "solo quiero que me abraces y brindar por tu salud".

"Esta Navidad, el mejor regalo eres tú", añade. "No me cantes villancicos, porque me pondré a llorar, una sola cosa pido para la felicidad", sigue su canción. Y, de nuevo, repite, "solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Estas navidades el mejor regalo eres tú".

