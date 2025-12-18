Wyoming anuncia que El Intermedio va a celebrar la 'roja Navidad': "Hemos decidido ser coherentes ideológicamente"

En este vídeo, el presentador de El Intermedio comparte varios consejos para celebrar una 'roja Navidad'. Así, como señala, no se puede poner árbol ya que no es sostenible. Descubre el resto de consejos en el vídeo principal.

El Gran Wyoming comienza El Intermedio ataviado con traje de color rojo, muy acorde a la época festiva que estamos disfrutando. El presentador de El Intermedio anuncia que "ha llegado la Navidad a El Intermedio", aunque, como advierte, "en vez de la blanca Navidad, este año hemos decidido ser coherentes ideológicamente y celebrar la roja Navidad".

Para ello, quiere compartir con los espectadores varios consejos para que todos los "rojos de España" que ven el programa pueden hacerlo. "Solo hay que hacer pequeños cambios", explica. Por ejemplo, como indica Wyoming, "en el belén no pueden aparecer los Reyes Magos".

"Lo podéis sustituir por tres presidentes republicanos", cuenta. Y pone, como ejemplos, a Azaña, Largo Caballero o Negrín. Con respecto al árbol, el presentador aconseja no ponerlo. "Es poco sostenible", señala, "las luces consumen mucha energía y el plástico de las bolas acaba en el mar y se lo comen los besugos". Así, aconseja decorar cualquier cosa que tengamos en casa.

Por último, en la cena también se pueden hacer cambios. "Solo podemos comer productos ecológicos de comercio justo y de kilómetro cero", afirma. "Es complicado pero el hombre es voluntad", apunta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.