Isma Juárez visita el mercadillo de Majadahonda, también conocido como 'el mercadillo de los pijos', que se ha convertido en un lugar de moda que visitan influencers e incluso Victoria Federica.

Allí se encuentra con un hombre que le confiesa que "vengo un poco obligado" y con el que habla sobre su "fachaleco", que para él es "tremendamente cómodo".

"Hay gente progre que no se lo quiere poner porque dice 'a ver si van a pensar que tengo el abono para los toros'", comenta el reportero, que reflexiona sobre que esta prenda "no se la está poniendo la gente solamente por el prejuicio".

Isma admite que su look no es "el de la gente que viene a comprar a este mercado", si bien el hombre no termina de ver el problema: "Puedes ir tranquilamente por Serrano sin llamar la atención", asegura.

Finalmente, Isma y su entrevistado intercambian chaquetas y se prueba el "fachaleco": "Se me están poniendo unas ganas de votar al PP...", afirma el reportero, que se rinde a la evidencia de que su chaqueta le queda al hombre "mejor que a mí".