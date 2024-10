Aunque el verano ya quede algo lejos, todavía hay gente que está disfrutando de sus vacaciones. Por ese motivo, Isma Juárez se ha desplazado hasta la zona de llegadas del aeropuerto para descubrir qué lugares han visitado algunos viajeros y cómo ha sido su experiencia durante sus vacaciones.

El reportero encuentra a un chico que acaba de volver de Islandia. "Te veo mochilero", le dice Isma al joven. "Es la primera vez que he ido de mochilero", confiesa él. El joven le cuenta que ha estado una semana y ha podido ver cataratas, mucha nieve y el glaciar. A la hora de puntuar sus vacaciones, les da un diez aunque, con respecto a la comida, no se merece tal calificación. "He comido de lata y bocadillos", explica.

Juárez ha podido visitar también el país y su experiencia fue que no sabía lo mal que le podían llegar a oler los píes. "Sí", confirma el chico, "he ido con un pantalón y tres camisetas térmicas". "Camisetas térmicas que transpiran un total de cero", añade Isma. "Has ido a Islandia oliendo a choto todo el rato", añade el reportero. "Y suerte que no huelo hoy", añade el viajero.

En cuanto a los recuerdos que ha traído de su viaje, el turista explica que se ha traído "un barco vikingo". Uno de sus familiares enseña el souvenir e Isma no duda en calificarlo como "la cosa más fea", lo que provoca la risa del joven.