Guillermo Fesser, sobre la posible guerra entre EEUU y Venezuela: "Alguien ha convencido a Trump de que ese petróleo es suyo"

Guillermo Fesser analiza en El Intermedio la escalada del conflicto entre EEUU y Venezuela después de que México instara a la ONU a mediar para evitar un derramamiento de sangre. El periodista destaca que la Administración de Donald Trump "quiere" un derramamiento de sangre: "La guerra hace olvidar los conflictos internos y aquí hay muchos y cada vez más denunciado por los votantes de Trump". Por ejemplo, Fesser destaca que "cada vez las redadas contra los inmigrantes son más impopulares".

"Es posible una guerra porque Trump quiere como un niño pequeño el petróleo", asegura Fesser, que afirma que "alguien le ha convencido de que ese petróleo de Venezuela es suyo y que Maduro se lo ha quitado y lo va a recuperar". "En el Congreso se presentaron el ministro de Defensa y el ministro de Asuntos Exteriores y volvieron a insistir en que esto es una guerra contra la droga".

Por su parte, la diputada de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez "les ha contestado que era una absoluta tomadura de pelo ya que no ofrecieron ni un solo dato y solo dieron opiniones". Por otro lado, EEUU el lunes bombardearon más barcos: "Ya van 95 muertos y justifican que las drogas son un arma y están en guerra". No obstante, "reconocieron en el Congreso que en esos barcos no llevan fentanilo sino cocaína, y que no va a EEUU sino a Europa".

Por otro lado, Donald Trump ha afirmado que "Venezuela está rodeada por la mayor Armada que ha visto la historia de la Humanidad y que le tienen que devolver a EEUU el petróleo y las tierras que son suyas".

"Es obvio que esto no es un tema de drogas, ni de democracia ni ideología, es un tema de dinero", destaca Fesser, que explica que EEUU "va a por el petróleo como fueron a por el azúcar en Cuba o a por el cobre en Chile". "En Latinoamérica la política exterior de EEUU siempre la última palabra la han tenido los hombres de negocios", concluye Fesser sobre la posibilidad de que haya guerra.

