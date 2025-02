Isma Juárez pide perdón tras ponerse el arnés de escalada: "Terrible, terrorífico, lo que está viendo España"

Isma Juárez ha visitado un rocódromo para iniciarse en el mundo de la escalada. Iziar Martínez, campeona de España de escalada, es la encargada de enseñarle las claves de este deporte. Tras un intento, con poco éxito, en una ruta, pasan a una vía que obliga a Juárez ha ponerse un arnés.

"Esto es todo lo contrario a los toreros, no tienes que elegir lado donde cargar", comenta el reportero tras ponerse el arnés. "Terrible, terrorífico lo que está viendo España ahora mismo", añade. En esta ocasión, Isma consigue avanzar por la vía que Iziar ha propuesto. "Sé que España, ahora mismo, está diciendo '¿por qué no nos está representando este tipo en cualquier competición?'", afirma Juárez. "España tiene miedo al éxito", responde la escaladora.

Pero, después de subir, el reportero debe bajar. "Esto sí que me da miedo", afirma Isma. Juárez, finalmente, se suelta para comenzar a descender pero se lleva un gran susto. "Hostia, el primer momento... se me ha hecho de noche", confiesa a Martínez. "Lo has hecho muy bien", responde ella. "Es impresionante lo que ha pasado aquí", afirma Juárez, "esto se va a estudiar".