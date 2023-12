Isma Juárez también ha sido noticia, después de que durante la presentación del libro de Pedro Sánchez, consiguiera pasar por la espalda del presidente del Gobierno un décimo de la Lotería de Navidad para que le diera suerte. "No sé si felicitarlo por su arrojo, su olfato periodístico o a Sánchez por su paciencia y por no estamparle su libro en la cabeza", comenta Wyoming.

El momento y el número del décimo se han vuelto virales, hasta el punto de que algunos medios se hacían eco de la fiebre en redes sociales por hacerse con este número. El propio responsable del "embolao", Isma Juárez, analiza en el vídeo sobre estas líneas el momento y afirma que "he dormido con el décimo, he desayunado y hasta me he duchado con él".

El reportero de El Intermedio asegura que si el presidente del Gobierno quiere el décimo "me va a tener que llamar" y le propone una peculiar "puerta giratoria" para cuando deje la Moncloa: "Que monte una administración de Loterías que se llame 'El perrito de oro'", explica antes de dejar el décimo a buen recaudo con el 'Aznar' de Raúl Pérez.