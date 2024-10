Isma Juárez se ha ido hasta La Huerce, en Guadalajara, para inaugurar la temporada de setas con la Asociación Micológica 'La Senderuela', donde ha encontrado todo tipo de ejemplares, desde la joya de la corona, hasta setas venenosas o alucinógenas.

En La Huerce, el reportero también se encuentra con un hombre que le bautiza como "el Juanma" y que le asegura que "te vacila un montón el Wyoming". "Vaya fuerza", le responde Isma en el vídeo sobre estas líneas, impresionado con su efusivo saludo que, según el vecino de la localidad, es porque "he almorzado".

"Me has apalizado", le comenta el reportero, a lo que el hombre le responde con ironía: "Lo mismo te he hecho una hernia discal, no te jode". El entrevistado, que se define como "el mejor experto de setas" valora la colecta de Isma y asegura que "no llevas más que escombrera".

Sin embargo, asegura que tiene "una buena": "Esta es la reina", le explica el hombre, que sin embargo recomienda que tire el resto de setas que ha cogido "al contenedor de los residuos tóxicos".