Wyoming asegura que Puente "ha tomado la decisión correcta" al dimitir: "Las familias de las víctimas necesitaban un gesto"

El presentador de El Intermedio señala que el ya exministro "no es culpable del accidente y no estaba tomando pacharán, pero que otro hayan gestionado de manera nefasta anteriores catástrofes no le libraba de asumir su responsabilidad".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dimitido tras comparecer en el Congreso por el accidente de Urda, que dejó 69 muertos. El Gran Wyoming considera lógica su renuncia, ya que, aunque Puente no sea culpable ni estuviera bajo los efectos del alcohol, debía asumir responsabilidad política. El presentador de El Intermedio afirma que Puente tomó la decisión correcta, pues los españoles, especialmente los afectados, necesitaban un gesto de responsabilidad. Wyoming destaca que Puente ha demostrado que dimitir es posible, esperando que otros sigan su ejemplo, aunque reconoce que será complicado.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha presentado su dimisión este martes tras comparecer en el Congreso de los Diputados por el accidente de Urda, en el que 69 personas perdieron la vida hace seis días.

El Gran Wyoming sostiene que "es lógico que Puente deje su cargo" tras la tragedia ferroviaria pese a que, desde el primer momento, se mostró predispuesto a esclarecer lo sucedido y a dar explicaciones: "No es culpable del accidente y no estaba tomando pacharán, pero que otro hayan gestionado de manera nefasta anteriores catástrofes no le libraba de asumir su responsabilidad".

El presentador de El Intermedio defiende que el hasta ahora titular de Transportes "ha tomado la decisión correcta", puesto que "los españoles en general y los heridos y las familias de las víctimas en particular necesitaban un gesto y saber que se asumían responsabilidades políticas".

"Hace años se decía mucho eso de que dimitir no es un nombre ruso y Óscar Puente ha demostrado dos cosas que dimitir es posible y que desde luego él no es de Moscú. Esperemos que otros muchos tomen nota, aunque va a estar complicado", concluye El Gran Wyoming.

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