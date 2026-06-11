"Parece que algunos sueñan con un Belfast en España": la reflexión de Wyoming sobre los tuits xenófobos de Santiago Abascal

En su monólogo de El Intermedio, Wyoming reflexiona sobre las posturas confrontadas en materia de migración, la de "solidaridad y empatía" del papa y la de "intransigencia y violencia" de Belfast.

La vida está llena de decisiones difíciles, desde playa o montaña a Leire o Amaia. Hoy, por ejemplo, Wyoming explica que se han visto dos imágenes que representa dos modelos diferentes en materia migratoria: por un lado, el papa León XIV en Arguineguín, donde ha recordado que los inmigrantes que se juegan la vida para llegar a Europa "no son solo números" y la dignidad humana no se pierde al cruzar una frontera.

Por el otro, la segunda noche de disturbios en Belfast contra los migrantes, donde la Policía ha tenido que frenar a una turba dirigida por la ultraderecha que pretendía asaltar un hotel donde, según las redes sociales, se refugiaban solicitantes de asilo, niños incluso.

"Nos han ofrecido dos modelos de cómo hay que tratar a los inmigrantes: con solidaridad y empatía o con intransigencia y violencia", comenta Wyoming, que aunque asegura no ser creyente "por la gracia de Dios", tiene claro que "entre el civismo y la barbarie, elijo el civismo. Me da igual si lo dice el papa o Mickey Mouse".

Santiago Abascal también ha elegido modelo migratorio, ya que a juzgar por sus tuits, Wyoming afirma que "parece que algunos sueñan con un Belfast en España".

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