Isma Juárez aconseja a la alcaldesa de Abenójar poner acento mexicano y así Trump no se interesará en su wolframio

'Un país en la riñonera' ha llevado a Isma Juárez hasta Abenójar, un pueblo de Ciudad Real en el que han encontrado una mina de wolframio. Mientras el reportero pasea por el pueblo, se encuentra con una vecina, Lidia, que le dice que con el tema del wolframio están "loquitos por que empiece".

La vecina cree que la mina dará mucha vida al pueblo y eso "hace mucha falta". Lidia, además, comenta que ella tiene una casa en venta y la presencia de la mina también podría ayudarla en la venta. El pueblo, además, cuenta con una vecina ilustre: Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda.

Cuando Juárez se lo comenta, Lidia comenta que en el pueblo es "Isabelita". "Es íntima amiga de mis hijos", comenta la vecina. El reportero les sugiere que envíen un mensaje a Isabel para que bajen los precios de los pisos. "Tengo influencia para eso", comenta Lidia.

El reportero también charla con Verónica García, alcaldesa de Abenójar. "Ya hueles a Trump", comenta Isma. "No me puedo ausentar que me ocupan los terrenos", comenta la regidora, entre risas. "A lo mejor tendríamos que haber hecho, al encontrar la mina, callarnos la boca", apunta Juárez. El reportero sugiere a García que ponga acento mexicano para así no interesar a Trump.