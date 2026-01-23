Wyoming, sobre las amenazas de Trump a España: "Es como si el matón de la clase te dice 'dame pasta para comprarme un puño americano'"

"¡Si hay tierras raras en tu meseta, tienes todas las papeletas!", ironiza el Gran Wyoming, tras ver cómo Trump vuelve a arremeter contra España en su particular y eterno "sorteo de países a los que quiere amenazar".

Donald Trump ha criticado nuevamente al Gobierno español por limitar su inversión en Defensa al 2,1% del PIB, mientras que otros países de la OTAN se han comprometido al 5%. Y sobre ello se ha pronunciado el Gran Wyoming en El Intermedio.

"¡Amigos! Esto es como si el matón de la clase te dice: 'Tío, dame pasta para comprarme un puño americano que te voy a salar los piños'", bromea el presentador, quien añade, con ironía, que el asunto "tiene buena pinta".

Para ello, Wyoming plantea un divertido juego: "Bienvenidos al sorteo de hoy de: ¿a quién va a amenazar Trump hoy?". Donde, efectivamente, "el ganador parece ser España". "¡Enhorabuena a los premiados y a los demás, seguir intentándolo a ver si Trump os amenaza mañana porque, ¡si hay tierras raras en tu meseta, tienes todas las papeletas!", zanja entre risas."

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.