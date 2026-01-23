Ahora

Trump vuelve a cargar contra España

Wyoming, sobre las amenazas de Trump a España: "Es como si el matón de la clase te dice 'dame pasta para comprarme un puño americano'"

"¡Si hay tierras raras en tu meseta, tienes todas las papeletas!", ironiza el Gran Wyoming, tras ver cómo Trump vuelve a arremeter contra España en su particular y eterno "sorteo de países a los que quiere amenazar".

Wyoming, sobre las amenazas de Trump a España: "Es como si el matón de la clase te dice 'dame pasta para comprarme un puño americano'"

Donald Trump ha criticado nuevamente al Gobierno español por limitar su inversión en Defensa al 2,1% del PIB, mientras que otros países de la OTAN se han comprometido al 5%. Y sobre ello se ha pronunciado el Gran Wyoming en El Intermedio.

"¡Amigos! Esto es como si el matón de la clase te dice: 'Tío, dame pasta para comprarme un puño americano que te voy a salar los piños'", bromea el presentador, quien añade, con ironía, que el asunto "tiene buena pinta".

Para ello, Wyoming plantea un divertido juego: "Bienvenidos al sorteo de hoy de: ¿a quién va a amenazar Trump hoy?". Donde, efectivamente, "el ganador parece ser España". "¡Enhorabuena a los premiados y a los demás, seguir intentándolo a ver si Trump os amenaza mañana porque, ¡si hay tierras raras en tu meseta, tienes todas las papeletas!", zanja entre risas."

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La borrasca Ingrid obliga a parar a más de 400 camiones y pone en peligro el abastecimiento en supermercados de toda España
  2. ¿Por qué se tardó tanto en llegar al Alvia en Adamuz? La cronología del accidente desvela una hora perdida
  3. La Audiencia de A Coruña confirma la condena al maquinista del accidente del Alvia en Angrois y absuelve al exalto cargo de Adif
  4. Sánchez rechaza participar en la Junta de Paz de Trump: "Está fuera del marco de Naciones Unidas"
  5. Julio Iglesias trasladó a varias empleadas internas de República Dominicana a España con un visado de turista
  6. TikTok evita su prohibición en EEUU con la creación de una empresa conjunta