Dani Mateo y El Gran Wyoming repasan la actualidad española en Sociedad Imitada y una de las imágenes más importantes de esta semana ha sido la del beso que se dieron Felipe VI y su padre en el funeral de Constantino de Grecia. "Hemos accedido, en exclusiva, a la conversación que mantuvieron ambos", anuncia el catalán.

"Me llena de orgullo y satisfacción que me dieras un beso delante de las cámaras·, dijo 'Juan Carlos' (El Gran Wyoming), que estaba convencido de que, como ya no existen causas pendientes contra él, Felipe ya no se avergüenza de él. "No, papá. Hay que ser prudentes para salvaguardar la imagen de la Casa Real. Eso y que a mí con las muestras de cariño en público, me gusta hacer como a ti con las cuentas, me gusta ocultarlas", le respondió Felipe VI (Raúl Pérez).

"Así fue la conversación del rey Felipe y su padre palabra por palabra", asegura Dani Mateo, que desvela que han tenido que "contratar a dos lectores de labios, uno de español y otro de Borbón".