Dani Mateo analiza en El Intermedio la última rueda de prensa conjunta entre el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada del Gobierno, Mercedes González, "los Pimpinela de la política", que ya protagonizaron un sonado enfrentamiento ante los medios hace unas semanas, "que acabó como un remake de 'Matrimoniadas'".

Sin embargo, "hasta ellos han hecho un esfuerzo por intentar entenderse" y en su última comparecencia juntos han querido ofrecer una "imagen de entendimiento y consenso", aunque "no les ha salido del todo bien". "No querían dar otro espectáculo, pero es que no lo pueden evitar", resume Dani Mateo, que les pide que "no se censuren a sí mismos". Puedes ver su análisis completo de "la pareja más prestigiosa de rivales" de Madrid "desde Quevedo y Góngora" en el vídeo principal.

Wyoming analiza "cómo se despellejan" Almeida y González

La anterior rueda de prensa entre ambos políticos, en cualquier caso, estuvo marcada por la tensión. Tanto es así que El Gran Wyoming lo vio con palomitas, como puedes ver en este vídeo: