Dani Mateo aborda en El Intermedio el "patrimonio sobresaliente" de Reino Unido, desde el Big Ben a sus políticos, como Matt Hancock, hasta ahora ministro de Sanidad. Un dirigente "conocido por Boris Johnson por ser un 'puto inútil total'" -en palabras del propio 'premier'- que ahora ha tenido que dimitir. Pero, ¿por qué? "Al bueno de Matt, casado y con tres hijos, le han pillado saltándose el distanciamiento social", concretamente, "dándose el lote en su oficina con su asesora y amante", resume Mateo.

"Qué pasión, bien de filete inglés", comenta, ante un vídeo "más caliente que el té de las cinco". "Mucho separarse de Europa, pero bien que se juntan con sus asesoras", agrega Mateo, que recuerda que las imágenes, publicadas por 'The Sun', son de la misma semana en que el Ejecutivo británico pedía a los ciudadanos que limitaran el contacto con no convivientes y que no se acercaran a menos de un metro a otras personas en entornos laborales sin mascarilla. Puedes ver su análisis completo en el vídeo que ilustra esta noticia.

Wyoming y Dani Mateo oran por Ayuso, la elegida del 'dios Aznar'

El 'papa Wyoming' y el 'monaguillo Mateo' analizan en la 'Iglesia Aznariana' las últimas declaraciones del expresidente José María Aznar sobre la "nueva mesías del neoliberalismo", más conocida como Isabel Díaz Ayuso: