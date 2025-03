Un hombre envía un mensaje a sus hijos en el Día del Padre: "¡Calcetines, no!"

Este 19 de marzo, Día del Padre, Isma Juárez ha recorrido las calles de Madrid en busca de las mejores anécdotas y recuerdos que los padres tienen de sus hijos. Uno de los momentos más divertidos llegó cuando entrevistó a Aquilino, un hombre de Badajoz que, con una sonrisa, compartió con los espectadores su historia familiar.

Cada año, Aquilino se encuentra con sus hijos para disfrutar de una comida o un café, y no falta el tradicional regalito. "El último regalo fueron unos calcetines", explicó con humor, a la vez que destacaba que cada uno de sus hijos se parece a él de alguna manera. Sin embargo, no pudo evitar bromear sobre su hijo pequeño. "La forma de ser del pequeño, mi mujer dice que se parece más a mí, es un poquillo canalla", comentó entre risas.

A pesar de las bromas, Aquilino tiene un mensaje claro para sus hijos: el regalo de este año tiene que mejorar. "Que este regalo sea mejor que el del año pasado. No que sea caro, pero que me llame más la atención. ¡Calcetines, no!", pidió con cariño, dejando claro que, aunque aprecia los gestos, este año esperaba algo diferente.