Un hombre defiende limitar el horario de la hostelería: "El que está cenando a las 2 no está tomando una manzanilla"

"Esas personas son camareros, tienen una vida, y tiene que haber una regulación", afirma un hombre al defender limitar el horario de la hostelería.

En una temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas salió a la calle en 'Hablando se enciende la gente', su sección de debate, para preguntar a los ciudadanos qué opinaban sobre limitar el horario en la hostelería.

"Hay bares que salen a la 1 y media y a las 2 de la madrugada dando voces, yo vivo en un primero, y se mean hasta en la puerta", criticó un hombre. "Si estás borracho y eres un maleducado, es que lo eres y no hay más", respondió, por su parte, una mujer en el vídeo, donde el hombre replicó: "El que está cenando a las 2:00 horas no está tomando una manzanilla".

Por su parte, otro hombre defendió que esta medida limitaría "el turismo de borrachera": "Si se extiende la restauración a horas de madrugada, se permite una masificación del turismo de borrachera que si estuviera limitado a zonas de copas no daría tantos problemas".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.