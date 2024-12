Un hombre de barrio rico, sobre el problema de la vivienda: "¿Tienes la suerte de que tu padre te la dé?, gol, chao"

"La vivienda no es un derecho, es un derecho para el que merece tener ese derecho como resultado de su esfuerzo", afirma un hombre de barrio rico, que insiste: "Lo de regalarte una vivienda ni hablar, esfuerzo, trabajar".

En uno de los anteriores programas, Thais Villas se desplazó hasta un barrio rico y un barrio obrero para conocer de primera mano cómo viven sus vecinos el problema de la vivienda en España. ¿Qué solución ven al problema? "Que suban los sueldos", afirmó una vecina de barrio rico, que destacó que "todo está carísimo". "A nosotros no nos dan ayuda joven, al revés, nos tendrían que dar ayudas a mayor", insistió la mujer.

Por su parte, una joven de barrio obrero destacó que es necesario "un sueldo decente para poder pagarte una vivienda": "Es imposible y en los trabajos te piden cinco años de experiencia". Por último, un vecino de barrio rico sorprendió a Thais Villas al asegurar que la vivienda no era un derecho: "La vivienda te la tienes que ganar, son logros, es un reconocimiento a tu esfuerzo".

"¿Tienes la suerte de que tu padre te la dé?, gol, chao", destacó el hombre con Thais Villas, quien le contestó: "Hombre, será un derecho la vivienda". "No, no, no, es un derecho para el que merece tener ese derecho como resultado de su esfuerzo", insistió el hombre de barrio rico, que concluyó: "Lo de regalarte una vivienda ni hablar, esfuerzo, trabajar".

