Guillermo Fesser habla de un Trump "desesperado" por las elecciones: "Se ha gastado 20 millones de los contribuyentes en un anuncio que daría vergüenza a Franco"

Guillermo Fesser analiza la situación desesperada de Donald Trump a pocas semanas para las elecciones de mitad de mandato y asegura que si finalmente vuelve la mayoría demócrata al Congreso y el Senado, el presidente "se va a la cárcel".

Además de la situación crítica de la vivienda en Estados Unidos, Guillermo Fesser analiza en El Intermedio la cuenta atrás para las elecciones de mitad de mandato que se celebran el próximo 3 de noviembre.

Según el corresponsal, Donald Trump está "completamente desesperado" por unas encuestas que no le son favorables. Además, afirma que "se ha gastado 20 millones de dólares del dinero de los contribuyentes de una partida que el Congreso ha asignado a Homeland Security y se ha hecho un anuncio propaganda diciendo que es el caudillo que América necesitaba". Anuncios que, apunta, son "vergonzosos" y que "al mismo Franco le hubiera dado vergüenza".

También explica que Trump ha dado ya tres mítines en Texas porque "está acojonado" por los efectos de su política migratoria en los hispanos que le votaron y en el granjero "que tiene un rancho y a las 4:00 de la mañana se tiene que levanta a ordeñar las vacas porque se han llevado al ecuatoriano que las ordeñaba".

Ante esta situación, explica que el presidente norteamericano "está haciendo promesas huecas", como el cheque de 5.000 euros que ha prometido dar si gana, cuando "no salen los números" y es "el tercer cheque que promete que no ha llegado".

El "presidente de su club de fans", el ministro de Comercio Howard Lutnick, según Fesser "un tonto completo", ha anunciado la construcción de unos altos hornos en un condado de Iowa. Sin embargo, el corresponsal señala que él y otros periodistas han ido allí, han preguntado y "nadie sabe nada".

Mientras tanto, la gente tiene que afrontar la subida del coste de la vida: "Mi cuñado, que más americano no se puede ser, come por la noche un filete en la barbacoa y una patata asada en el microondas. Es lo que lleva comiendo desde que nació, pues lleva seis meses sin filete porque no se lo puede pagar, porque está a 24 dólares el puto filete en el supermercado", apunta Fesser.

Las fuentes del Partido Demócrata, explica, creen que van a recuperar el Congreso. Sin embargo, los nervios están en el Senado, donde "no está nada claro". De este modo, la pelea está en estados clave, como Michigan, "donde hay gente que Trump acusa de comunistas, jóvenes demócratas que han salido, que han ganado primarias y que la duda está en si eso va a ser suficiente o si eso va a mover a la gente joven para votar, o si eso va a asustar a la gente vieja y no van a votar demócrata".

En el caso de que Trump perdiera las elecciones, Fesser tiene "clarísimo" que eso supondría "la cárcel" para el presidente, porque "hoy es un delincuente". En este sentido, considera que con mayoría demócrata habría un 'impeachment' y "esta vez votan que se vaya a la cárcel".

Por ello, Fesser indica que existe miedo por dos cuestiones: "Primero, si vuelve a ganar otra vez y sigue engañando a la gente, y segundo, si no gana, como no va a querer ir a la cárcel, ¿qué cojones va a hacer?".

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