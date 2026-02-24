Guillermo Fesser expone que la muerte de 'El Mecho' podría aliviar "las presiones constantes" de EEUU sobre México

El corresponsal indica que muchas fuentes apuntan a que la CIA dio apoyo logístico a México en esta operación. Fesser señala que, además de traficar con drogas, el cártel también se dedicaba al tráfico de personas.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido este domingo en un dispositivo de fuerzas federales en Jalisco, México. "¿Hasta qué punto estaba implicado Estados Unidos en esta operación?", pregunta Sandra Sabatés a Guillermo Fesser.

El periodista indica que "muchas fuentes dicen que la CIA estaba dando apoyo logístico". Fesser recuerda que en EEUU Trump había amenazado con atacar a México si Claudia Sheinbaum no conseguía controlar el narcotráfico.

La operación contra 'El Mencho', como indica Fesser, "se considera una victoria y un alivio para México con estas presiones constantes con las que ha vivido desde EEUU". El corresponsal recuerda que el ministerio de Asuntos Exteriores estadounidense había designado al cártel de 'El Mencho' como una organización terrorista y esto les daba posibilidad de interferir y lanzar cualquier ataque. Además, el ministerio de Justicia de EEUU ofrecía 15 millones de dólares por su cabeza.

"El cártel este de nueva generación, que lleva 16 años en el poder, es mucho más poderoso que el de Sinaloa", indica Fesser, "tiene más armamento que el ejército de Estados Unidos".

El cártel, además de traficar con drogas, también se dedicaba al tráfico de personas e introducía gente a EEUU, "no solo de Centroamérica sino también de lugares alejados como China, y los introduce en esos 3.500 kilómetros que tiene de frontera Estados Unidos con México".

A pesar de ello, el suceso en México ha generado un gran temor ya que puede significar que se incremente, todavía más, la violencia. "La propia presidenta Sheinbaum había criticado a sus predecesores porque decía que eliminar cabezas hace que venga otro para rellenar el vacío y sigue el problema", indica.

Fesser indica que también hay una alarma en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, que, además, es sede del Mundial de Fútbol. Este evento exige unos mínimos de seguridad "y vamos a ver cómo está Guadalajara para el mes de junio". "De momento, a 8 millones de personas del estado de Jalisco se les ha indicado que permanezcan en sus casas", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.