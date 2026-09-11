El divertido 'dardo' de Mikel López Iturriaga a su hermano Juanma: "No se ha destacado nunca por el cuidado de su aspecto"

Thais Villas reúne a los hermanos Juanma y Mikel López Iturriaga y les plantea un divertido cuestionario para saber hasta qué punto se conocen: ¿Cuál era el favorito de su madre? ¿Quién es el más presumido? ¿Y el más generoso? Sus respuestas, en este vídeo.

En la primera entrega de su nueva sección, 'Hermanos de leche', Thais Villas ha querido saber hasta qué punto se conocen Juanma y Mikel López Iturriaga.

Para ello, la reportera de El Intermedio les ha propuesto un curioso cuestionario en el que, en primer lugar, ha intentado averiguar quién de los dos piensan que era el favorito de su madre. "Mikel", afirma rotundo Juanma, mientras su hermano piensa que, aunque todos los hermanos "éramos un poco igual", quizá a él su madre lo tenía "más protegido" por ser el pequeño.

Respecto a quién ha ligado más de los dos, Juanma también apunta a Mikel, "basado sobre todo en lo poco que he ligado yo". En este sentido, desmonta el estereotipo de deportista famoso.

En lo que sí coinciden ambos en que Mikel es el más rencoroso de los dos, en parte porque Juanma confiesa que tiene "peor memoria". Sobre cuál es más presumido, Mikel levanta la mano y confiesa que Juanma "no se ha destacado nunca por el cuidado de su aspecto".

También desvelan que Juanma es el que tarda más en contestar un whatsapp: "Los tienes muy gordos para esto", señala Mikel, que también reconoce ser el más agarrado de los dos. "Sus actos de generosidad quizá no tienen la frecuencia...", afirma con humor Juanma, mientras su hermano le responde que es que el exdeportista "ha tenido mucha pasta".

Thais también les pregunta quién quiere más al otro. Mientras Mikel cree que Juanma es más protector con él por ser el pequeño, el medallista olímpico lamenta que "no nos empezamos a tocar y a besar ya de mayores". "La frase ha sonado regular", reacciona con humor la reportera.

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