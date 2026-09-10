Wyoming confirma que estuvo en una lista negra del Gobierno de Aznar: "En cuatro años no pisé la televisión en España"

Wyoming reflexiona con Iñaki López sobre la posibilidad de que vuelvan las listas de periodistas incómodos. Asegura que él mismo estuvo en una lista negra del Gobierno de Aznar y que, de hecho, él mismo cerró el 'Caiga quien caiga' "personalmente".

Wyoming visita el piso de Iñaki López en Más Vale Tarde, donde ha hablado sobre el aumento de los mensajes de odio y el auge de la extrema derecha.

Iñaki le pregunta si cree que podrían volver las listas de periodistas incómodos, a lo que le presentador de El Intermedio recuerda que él mismo ya ha formado parte de ese tipo de listas negras.

"Durante el Gobierno de Aznar ya había listas negras", afirma Wyoming, que explica que en aquel momento "no se le daba ninguna importancia".

El presentador cuenta que le "soplaron" que formaba parte de una de esas listas negras, hasta el punto de, afirma, "en cuatro yo no pisé la televisión en España". De hecho, explica que Concha García Campoy le llamó para una entrevista, a pesar de que él le avisó de que estaba vetado, y a última hora la periodista acabó avisándole para cancelarla porque le habían dicho que "ni de coña".

Wyoming también habla del momento en que Aznar invitó a todo 'Caiga quien caiga' a Moncloa, lo que recuerda como "un poco raro". "Yo no quería ir", reconoce Wyoming, que afirma que le llamó Miguel Ángel Rodríguez para decirle que el presidente quería comer con él.

Wyoming, indica, no supo qué decir, aunque "no tenía ningún interés" en hacerlo, lo que provocó un "pifostio" en la cadena. Al final, aquello se convirtió en la visita del programa a Moncloa con entrevista con Aznar. La entrevista no la dio y, comenta, "digamos que no quedamos bien".

Luego, afirma rotundo, "Aznar personalmente nos quitó el programa". En este sentido, cuenta que un directivo de la cadena, tiempo después, le dijo que "Aznar había llamado, había dicho que nos estábamos riendo de su mujer y que a la puta calle".

El presentador asegura que Aznar "cuando tenía toda su potencia mental y su mayor inteligencia en su juventud hizo todo lo que pudo para que aquí no hubiera democracia".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido