Juanma López Iturriaga aplaude la "valentía" de su hermano Mikel al "salir del armario": "Admiro cómo te has enfrentado, porque ha sido un enfrentamiento"

En la primera entrega de 'Hermanos de leche', Thais Villas reúne a los hermanos Juanma y López Iturriaga para conocer anécdotas de su vida, la diferencia generacional y lo que más admiran el uno del otro.

Thais Villas estrena sección, 'Hermanos de leche', donde entrevista a dos hermanos que se conocen antes de ser famosos y que han triunfado en sus respectivos campos. En esta primera entrega, los protagonistas son Juanma y Mikel López Iturriaga.

Forman parte de una familia con seis hermanos. Juanma es el tercero y Mikel, tal y como él mismo explica, el que estaba "el último en la escala trófica, el lumpenproletariado".

Arriba estaban sus hermanos mayores, que según Juanma fueron los que tomaron las riendas cuando sus padres, sobre todo su padre, "se agotó de intentar educar a sus hijos".

Mikel siempre ha visto cierta diferencia generacional con sus hermanos. En este sentido, recuerda que él fue "el primer maricón de la familia", algo que afirma que "rompió moldes", pero que a sus hermanos les permitió ver el tema de la orientación sexual "de otra manera".

Juanma, por su parte, expresa su admiración por la "salida del armario" de su hermano: "Admiro cómo te has enfrentado, porque ha sido un enfrentamiento. Somos de Bilbao, ahí lo dejo, no voy a profundizar", comenta el exbaloncestista, que también aplaude la capacidad de Mikel para "montar un imperio de la nada" con 'El Comidista', mientras él lleva "42 años viviendo de una medalla".

Mikel, por su parte, envidia la seguridad en sí mismo de Juanma, algo de lo que él mismo reconoce que carece "completamente". De hecho, Juanma le ha propuesto participar en algún reality de hermanos, pero el crítico gastronómico se confiesa "cero" aventurero.

A pesar de que Juanma ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, Mikel afirma que nunca pensó en seguir sus pasos: "A mí me la han sudado bastante los deportes toda mi vida, como buen marica", señala con humor.

En casa, Juanma apunta que más que la medalla olímpica, lo que marcaba la pauta era el sexo, ya que mientras él se iba con sus amigos y llegaba a cenar a mesa puesta, sus hermanas eran quienes hacían cosas en la casa. En este punto, Mikel destacaba que para su padre, Juanma estaba en un pedestal, "con un poco de razón también, porque era el que había despuntado".

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