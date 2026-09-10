Thais Villas señala que las 'Tradwives' "abogan por volver a un mundo en el que éramos sumisas y calladitas"

Cristina Gallego, Sandra Sabatés y Villas estrenan 'Bricomachistas', una sección pensada para aquellos chicos que necesitan hacer un arreglo en su relación con las mujeres.

El Intermedio estrena 'Bricomachistas', una sección en la que Cristina Gallego y Sandra Sabatés se proponen "tirar tabiques machistas" haciendo un repaso a las machistadas más destacadas de la actualidad. La primera noticia es sobre lo ocurrido en París, en la Torre Eiffel, donde un grupo hindú conservador fue a hacer una visita privada.

"Los jefes de la torre dieron orden al personal femenino de abandonar su puesto de trabajo y en su lugar, situaron a hombres para que no se sintieran ofendidos", señala Cristina. Las trabajadoras no han dudado en protestar por este hecho y se ha abierto una investigación.

"Ya lo veis, la Torre Eiffel se construyó para demostrar lo lejos que podía llegar el ser humano y estos señores han demostrado lo mucho que puede retroceder", añade. "Ya sabemos cuál es el nuevo lema oficial de Francia: 'Liberté, Égalité y si eres mujer, pírate'", comenta Sandra.

También detallan las novedades en torno al caso de Julio Iglesias. Las dos trabajadoras que acusan al artista de delitos sexuales y laborales han elevado su caso a las Naciones Unidas tras haberse comprometido su intimidad, seguridad y datos personales. "Y es que ayer mismo 'OKDiario' filtraba la declaración ante el juez de una de ellas, pixelando su rostro, pero sin modificar su voz", indica Sabatés.

La ley, como expone Sandra, "prohíbe difundir datos que permitan reconocer a víctimas de violencia sexual". A esto se suma que "pocos días después de poner la denuncia, el propio Julio Iglesias reveló la identidad de las dos mujeres en sus redes".

La sección también cuenta con una 'experta en jardinería', Thais Villas, que va a enseñar cómo se abona el terreno para quitarle derechos a las mujeres. Villas expone que a algunas personas les gusta plantar ideas muy antiguas como, por ejemplo, que las mujeres no deberíamos votar.

"¿Cómo se hace esto? Muy fácil", afirma: "Primero plantas la semilla y las encargadas de hacerlo han sido las llamadas 'Tradwives'". Estas mujeres, como explica la 'jardinera', "abogan por volver a un mundo en el que éramos sumisas y calladitas". Estas cuentan con la ayuda de "una enorme cantidad de flipados de la machoesfera que van diciendo por ahí que solo debería votar el cabeza de familia".

"El caso es que, si la riegas todos los días, esa semilla acaba convertida en un campo lleno de capullos de extrema derecha", afirma. "Así que chicas, plantad espinacas como yo y no ideas machistas que por ahora ninguna espinaca ha intentado quitarle a nadie el derecho a voto", concluye.

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