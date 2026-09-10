Guillermo Fesser, sobre las consecuencias del 11S: "Bush dio a los estadounidenses el permiso para odiar"

Este viernes se cumplen 25 años del atentado contra las Torres Gemelas. Donald Trump, como indica el periodista, ha reinventado su historia, dando diferentes versiones de dónde estaba y qué estaba haciendo ese día.

Este viernes se cumplen 25 años del 11S y en las últimas horas Donald Trump ha dado diferentes versiones de dónde estaba ese 11 de septiembre de 2001 y qué hizo ese día. En Estados Unidos, como cuenta Guillermo Fesser, este día hay "una mezcla de sentimientos muy profunda".

"Date cuenta de que, 25 años después, en lugar de servir aquello para una reflexión, sufrimos todavía las consecuencias de la decisión de George Bush de politizar el miedo", reflexiona el periodista. Fesser indica que el entonces presidente de EEUU "dio a los estadounidenses el permiso para odiar, un miedo que sigue latente y que Trump ha aprovechado de una forma muy brillante".

Fesser indica que Trump ha convencido a los estadounidenses "de que vivimos en un estado permanente de emergencia". "Estados Unidos es hoy una nación temerosa, sospecha del resto de los países, se aísla y confunde agresividad con fortaleza", añade.

"Trump sabe que el miedo necesita un protector y que, al protector, a cambio de protección, se le pueden dar muchos más poderes", reflexiona. Fesser indica que, por ese motivo, Trump, en lugar de estar en Nueva York, va a convertir el homenaje a las víctimas en un homenaje a sí mismo.

El corresponsal recuerda que hace 25 años, en sus primeras declaraciones decidió pavonearse de que, como habían caído las Torres Gemelas el edificio más alto de Nueva York era el suyo. "Ahora se dedica a reinventar la historia", expone el periodista, "lleva una semana paseándose por las redacciones de las televisiones diciendo que al día siguiente estaba encabezando un rescate con 100 o 200 empleados de su empresa de limpieza en la zona cero".

"Mamdani ha desclasificado 170.000 páginas de documentos"

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, por su parte, ha revelado datos sobre el atentado contando que "ha muerto más gente por respirar el aire contaminado provocado por las explosiones que por el propio atentado".

"Mamdani ha desclasificado 170.000 páginas de documentos que prueban que el alcalde de entonces, Rudy Giuliani, y los concejales de Nueva York, sabían que el aire de la Zona Cero era irrespirable, estaba contaminado y que mintieron diciendo que no había nada que temer", expone el corresponsal, "llevando a la muerte por cáncer a miles de trabajadores de la construcción, a policías y bomberos".

Fesser explica que a todos ellos también se les honrará en el homenaje que se celebrará este viernes con un minuto de silencio. Además, señala que al mismo acudirán cuatro expresidentes, Clinton, Bush, Obama y Biden, pero no estará Trump, "porque va a estar haciendo su discurso, su homenaje en el Pentágono y metiendo miedo al personal".

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