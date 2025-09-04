Guillermo Fesser, sobre la eliminación de las vacunas obligatorias en Florida: "Hay riesgo de contagio en otros estados"

El corresponsal indica que este plan sigue "la teoría de la conspiración de los MAGA". Joseph Ladapo, responsable de Sanidad en Florida, compara el obligar a la gente a vacunarse con la esclavitud.

Este jueves el estado de Florida, en Estados Unidos, ha anunciado un plan para eliminar las vacunas obligatorias. Guillermo Fesser, corresponsal en Estados Unidos, indica que puede existir "riesgo de contagio" en otros estados.

"El plan no es otro que la teoría de la conspiración de los MAGA", indica el periodista. Esta ha sido respaldada por Joseph Ladapo, responsable de Sanidad en Florida, "que ha comparado el hecho de obligar a la gente a vacunarse con la esclavitud porque la gente tiene derecho a tomar sus propias decisiones".

Ladapo, como indica Fesser, "ha seguido las doctrinas ultrareligiosas amparadas por el gobernado Ron DeSantis, que dice que el cuerpo nos lo ha dado Dios y no se toca". El ministro de Sanidad estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., "ha comparecido ante el Senado para defender este escepticismo suyo con las vacunas y la acusación de que la comunidad científica está basada en intereses políticos partidistas".

Fesser expone que Kennedy Jr. tiene "una crisis impresionante en el ministerio de Sanidad, con dimisiones masivas". El ministro estadounidense está despidiendo médicos y científicos de su ministerio ya que, según él, "EEUU es el país con más enfermos del planeta y la culpa es del ministerio de Sanidad que no saben hacerlo bien y que, por tanto, hay que despedirles".