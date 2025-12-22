Una chica sugiere que Amaia Montero y Leire Martínez colaboren: "Se tienen que ir ellas dos juntas. El grupo, fuera"

'Hablando enciende la gente' llevaba a Thais Villas a pedir a la gente que se posicionara entre ambas cantantes. Descubre qué opinaba la gente sobre las artistas en este vídeo de El Intermedio.

Thais Villas salía a la calle para conocer la opinión de la gente sobre la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. La reportera, como es habitual en sus debates en 'Hablando se enciende la gente', generaba dos grupos: uno formado por partidarios de Amaia y otros que prefieren a Leire Martínez.

Sobre la vuelta de Amaia al grupo, una chica consideraba que era "un secreto a voces". Sobre sus preferencias, una mujer exponía que prefería a Leire debido a que "la echaron del grupo". "No son formas", añadía. Una chica apoyaba su opinión e indicaba que "la sustituyeron, cuando ella, al final, también ha hecho las cosas bien".

Entre los partidarios de Martínez, indicaban que ella ayudó a que el grupo siguiera teniendo éxito. "Yo entiendo que es una cuestión de equipo", señalaba una mujer, "si al final opinan todos los miembros, y en su momento se sintieron cómodos con Amaia, después con Leire, y, ahora, otra vez con Amaia, creo que hay que dejar que eso fluya".

Una chica, partidaria de Leire, confesaba que ella no iba a comprar entradas para los conciertos. "Ella se fue", decía en referencia a Amaia, "los dejó y ahora ha visto que no ha triunfado en solitario y ha decidido volver". "A ver, a ver, relajémonos, rompamos una lanza a favor de Amaia, ella triunfó en solitario, a su forma", defendía otra chica.

Otro chico, por su parte, exponía que Amaia no se ha portado mal, sino que han sido el resto de los integrantes de la banda los que no han actuado correctamente. "Se han portado fatal tanto con Amaia como con Leire", afirmaba el joven. "Estoy seguro de que Leire no tiene nada en contra de Amaia y que Amaia no tiene nada en contra de Leire", añadía. Otra joven sugería que ambas deberían colaborar. "Sí, se tienen que ir ellas dos juntas, el grupo... fuera", exponía.

