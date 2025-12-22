Isma Juárez 'abandona' El Intermedio y se hace bibliotecario: "Libros, los tenemos todos, desde Dostoyevski hasta Toni Cantó"

Isma Juárez se sube a un bibliobús en Castilla-La Mancha para llevar libros a más de 50 pueblos. En su recorrido, intenta atraer a los vecinos a la lectura y acaba probando otro oficio tradicional, el de lavandero, con mucho humor.

En este vídeo de El Intermedio, Isma Juárez se convierte por un día en bibliotecario de un bibliobús que recorre más de 50 pueblos de Castilla-La Mancha para acercar la cultura a todos los rincones de la comunidad.

El reportero comienza su recorrido por el pueblo con una misión clara: atraer a los vecinos hasta la conocida como biblioneta. "Libros, los tenemos todos, desde Dostoyevski hasta Toni Cantó", anuncia Isma, tirando de humor para llamar la atención.

Sin embargo, a mitad del reportaje, Juárez decide probar un oficio muy distinto. El reportero se encuentra con Carmen, que está lavando ropa en un lavadero tradicional, y le pide permiso para intentarlo él mismo.

"¿Es la primera vez que lo haces?", le pregunta la mujer al ver su torpeza con las prendas. "La verdad es que sí", reconoce Juárez, entre risas. "Se nota porque parece que lo estoy estrangulando", añade, provocando las carcajadas de la vecina.

Al ver que lavar la ropa a mano no es lo suyo, Isma Juárez vuelve a ser bibliotecario y anima a los vecinos del pueblo a que se hagan el carnet del bibliobús. "Que no se os olvide nada ni el código postal", bromea.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

