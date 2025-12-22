Josefina Vidal, afectada por los incendios de León, pide más inversión: "Que nunca más vuelva a suceder esto"

Josefina se convirtió, de manera casual, en una de las protagonistas de la manifestación ocurrida en León tras los incendios que asolaron la provincia. Esta vecina de Castrocalbón perdía su casa por culpa del fuego.

JosefinaVidal se convertía de manera totalmente casual en una de las caras de los incendios que asolaron la provincia de León el pasado verano. Como contaba Andrea Ropero, Vidal habló en una manifestación, muy emocionada. El Intermedio recuerda la visita de la reportera a Castrocalbón, pueblo del que es vecina Josefina que, además, también fue arrasado por el fuego.

La mujer explicaba que estaba muy impactada por la cantidad de gente que había en la manifestación. "Algo me hizo colocarme al lado del que estaba hablando porque necesitaba sacarlo todo", afirmaba, "fue totalmente improvisado, una adrenalina que me subió por aquí arriba".

"Me quedé muy a gusto cuando lo solté", añadía. Con sus palabras quería pedir que lo que ocurrió en León no volviera a suceder nunca más. "Que limpien los montes en invierno, que inviertan los medios para que haya gente profesional, que la preparen, y que inviertan mucho dinero en el campo, en la agricultura", compartía con Ropero, "a fin de cuentas, comemos de lo que nos da el campo".

Como afectada por los incendios, Josefina expresaba no sentirse respetada ni arropada. "¿Tú le llamas arropamiento a que venga el rey y la reina a echarme una sonrisita?", preguntaba, molesta, "ese tipo de arropamiento a mí no me interesa".

Vidal consideraba que estos incendios iban a marcar un antes y un después. "Nos seguimos uniendo", exponía. "Miran para otro lado con la España vaciada, no hacen caso, les importa un pimiento", concluía, "y los ancianos, los trabajadores, los humildes y los que ponemos la piel todos los días para sacar el país adelante, no ellos, nosotros".

