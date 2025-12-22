Un Clinton satirizado, cogiendo de la cintura a chicas o en un jacuzzi: las imágenes del expresidente que desvían la atención de Trump

¿Por qué es importante? Solo en los registros de vuelo del avión de Epstein —el apodado 'Lolita Express'— Bill Clinton figura casi una treintena de veces. El portavoz del expresidente recuerda sin embargo que a diferencia de otros, los Clinton cortaron el contacto con Epstein antes de saberse sus crímenes.

La imagen de Bill Clinton travestido en un cuadro satírico es una de las más virales entre los documentos de Epstein. Este retrato, creado por una estudiante de arte, fue adquirido por Epstein debido a su guiño a las debilidades de Clinton. El expresidente aparece en numerosos registros relacionados con Epstein, incluyendo vuelos en el conocido 'Lolita Express'. Aunque ninguna imagen compromete directamente a Clinton, los republicanos las usan para desviar la atención de Donald Trump. El portavoz de Clinton subraya que cortaron lazos con Epstein antes de que se conocieran sus crímenes.

La de un Bill Clinton insinuante y travestido —rojos los tacones, azul el vestido— es (probablemente) la imagen más viral de todos los papeles de Epstein.

Se trata de un retrato satírico, de una estudiante de arte, que el malogrado millonario compró "seducido" por el guiño a Clinton y sus debilidades. Debilidad por tocar, el saxofón y a cierta becaria de la Casa Blanca.

Es solo una de las decenas de veces que el demócrata aparece. Solo en los registros de vuelo del avión de Epstein —el apodado 'Lolita Express'— figura casi una treintena de veces.

En otras varias instantáneas se ha podido ver a Clinton cogiendo de la cintura a chicas o compartiendo jacuzzi con el luego encarcelado pederasta o también nadando con la pareja y mamprorrera de éste, Ghislaine Maxwell.

Ninguna de las imágenes compromete al expresidente, pero los republicanos las utilizan para desviar la atención del presidente estadounidense, Donald Trump. "[Por mucho que] sean imágenes nunca vistas del expresidente Clinton, quien buscara revelaciones bomba, sale decepcionado", ha dicho el analista de Associated Pres, Mike Sisak.

El portavoz de este "ex-saxofonista en Jefe" recuerda que a diferencia de otros, los Clinton cortaron el contacto con Epstein antes de saberse sus crímenes.

