Florida prepara acabar con las vacunas obligatorias al considerarlas una especie de "esclavitud"

¿Qué están diciendo? Según aseguró este miércoles el cirujano general del estado norteamericano, Joseph Ladapo, aquellos que defienden estas inoculaciones "están equivocados y rebosan de desdén y esclavitud".

En Florida, el cirujano general Joseph Ladapo y el gobernador Ron DeSantis impulsan el fin de los mandatos de vacunación, comparándolos con la esclavitud y promoviendo la libertad médica individual. En un evento, Ladapo criticó las vacunas obligatorias, mientras DeSantis anunció la creación de la comisión 'Florida Make America Healthy Again', alineada con la iniciativa del expresidente Donald Trump y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. La comisión se centrará en la libertad médica, el consentimiento informado y la innovación del mercado. Estos planes surgen en medio de divisiones en el CDC, tras el despido de su directora por oponerse a Kennedy Jr. Trump nombró a Jim O'Neill como director interino y pidió a las farmacéuticas publicar la eficacia de sus vacunas contra la covid-19.

"¿Quién soy yo, como hombre que está aquí ahora mismo, para deciros lo que debéis poneros en el cuerpo?". Así hablaba el cirujano general de Florida, en Estados Unidos (EEUU), Joseph Ladapo, respecto a acabar con las vacunas obligatorias en el estado. Frase de un discurso en el que las llegó a comparar con la esclavitud. En esa línea, el gobernador Ron DeSantis ha anunciado una comisión llamada: 'Florida Make America Healthy Again' ('Florida hace que América vuelva a ser sana') enfocada, según dicen, a la libertad médica individual.

"El Departamento de Salud de Florida, en colaboración con el gobernador trabajará para poner fin a todos los mandatos de vacunación establecidos por la ley de Florida", aseguraba en un evento el cirujano general del estado a cargo de la cartera de salud estatal. "¡Cada uno de ellos están equivocados y rebosan de desdén y esclavitud!", agregó el funcionario, bajo una sonora ovación.

Este anuncio tuvo lugar en el mismo acto en el que el gobernador de Florida anunció el establecimiento de la comisión, que se alinea con una iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, y del secretario de Salud y reconocido antivacunas, Robert F. Kennedy Jr. Según DeSantis, la comisión estará enfocada a "la libertad médica individual, el consentimiento informado, los derechos de los padres y también la innovación del mercado".

La eficacia de algunas vacunas ha sido puesta en entredicho en ocasiones previas por la Administración de DeSantis, quien el pasado marzo pidió al centro de Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) que dejara de recomendar la vacuna contra la covid-19 a los menores de edad.

Los planes anunciados este miércoles se producen en un momento de gran división en el CDC, cuya directora fue despedida la semana pasada por su oposición a Kennedy Jr. En su lugar, Trump nombró como director interino a Jim O'Neill, un funcionario de alto rango cercano al secretario de Salud. Además, el presidente estadounidense pidió el pasado lunes a las farmacéuticas publicar la tasa de éxito de sus vacunas contra la covid-19, debido a la disensión en el seno de la Administración sobre su eficacia.