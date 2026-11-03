María Estévez, desde un colegio electoral de EEUU: "No deja de entrar gente, nunca en unas elecciones de medio tiempo ha ocurrido esto"

Desde un colegio electoral de Estados Unidos, María Estévez destaca la alta participación en unas elecciones de medio mandato, donde el número de votantes ha subido "en todas las ciudades y todos los condados de todo el país".

Más Vale Tarde conecta con María Estévez que, desde un colegio electoral de Estados Unidos, explica cómo está transcurriendo la jornada electoral de unas elecciones de medio mandato trascendentales para Donald Trump.

"No deja de entrar gente, es un goteo constante", apunta la corresponsal de laSexta, que asegura que "nunca en unas elecciones de medio tiempo ha ocurrido esto".

En este sentido, apunta que la afluencia de votantes es muy superior a la de las elecciones de 2022 y "refleja lo que está ocurriendo". En este sentido, Estévez afirma que "es increíble", con una subida de participación "en todas las ciudades y todos los condados de todo el país".

De cara a las elecciones, la corresponsal señala que hay tres estados que serán clave: Texas, que "sería el gran trofeo"; Michigan, donde El-Sayed sería "una urticaria" para Trump y Alaska, donde un juez ha permitido que se pueda votar aunque haya dos candidatos con el mismo nombre en la papeleta.

Respecto a Abdul El-Sayed, uno de las principales voces críticas contra Trump, María destaca que "ha venido desde abajo y conoce muy bien el sistema": "Un 'michigoner' como El-Sayed puede cambiar muchas cosas llegando al Senado", afirma.

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