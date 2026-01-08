Wyoming critica el silencio ante las acciones de Trump: "No hay que quedarse callado ante los matones"

El presentador de El Intermedio afirma que Donald Trump es "un matón agresivo y sin escrúpulos" y que sus acciones apenas han generado reacciones entre la comunidad internacional. "Si agachamos la cabeza, lo que pasó en Venezuela mañana pasará en Groenlandia", señala.

El Gran Wyoming comienza su reflexión habitual recordando una historia personal. El presentador cuenta que cuando era pequeño, había un matón que siempre le quitaba el bocadillo. "Durante meses me limitaba a dárselo, agacharla la cabeza", expone.

El presentador aprendió de esta historia que hay que salir desayunado de casa y, después, "que a los matones hay que pararles los pies cuanto antes porque después ya no se puede". "Esta es una lección que deberíamos aplicar al matón número uno del mundo: el pedazo de imbécil de Donald Trump", añade.

Wyoming señala que sabiamos que era "un matón agresivo y sin escrúpulos, y lo que ha hecho este en este arranque del año lo ha confirmado". A pesar de ello, para el presentador lo más sorprendente es la reacción de la comunidad internacional.

"Algún que otro comunicado, alguna que otra protesta en favor de la democracia y en contra del imperialismo y poco más", expone, "nadie ha puesto sobre la mesa la posibilidad de sanciones, de boicots... nada de nada".

Otros, por otro lado, han guardado silencio. "Algunos silencios son especialmente sangrantes como, por ejemplo, el del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el de la alta representante de política exterior de la UE, Kaja Kallas, o el de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen", añade.

"Los mismo que llevan meses advirtiéndonos de que hay que rearmarse y prepararse para la amenaza rusa, se han quedado mudos ante la amenaza americana", afirma. "Estamos ante un escenario realmente complicado donde se cruzan intereses de todo tipo", reflexiona.

Ante esto, el presentador desconoce qué se puede hacer, "pero por experiencia sí se que no hay que quedarse callado ante los matones". "Si agachamos la cabeza, lo que pasó en Venezuela mañana pasará en Groenlandia, pasado tal vez en Canadá, en Cuba, México o Huelva", concluye.

