Gabriel Rufián desvela a Thais Villas que le gusta pescar: "He ido a pesar chipirones, eso Borja Sémper no lo hace..."

¿Cómo han planificado los diputados el verano? Thais Villas se ha desplazado hasta la Carrera de San Jerónimo para hablar con sus señorías sobre ello. Pilar Alegría, por ejemplo, explica que ella tiene muchas ganas de ir a la playa. "Soy muy de playa, me encanta", confiesa.

La ministra de Educación veranea en Benicasim y siempre va a la misma playa. Gabriel Rufián, por su parte, relaciona la playa con agobio. "Me gusta el mar pero, también, playa significa gente", explica, "me hacen muchas fotos, pasas de salir con la tripa y la cerveza en el chiringuito...".

Borja Sémper, por su parte, no tiene una playa favorita pero recomienda a todo el mundo visitar la de Hendaya, en Francia. Thais también pregunta a Félix Bolaños cuál es su playa preferida. El ministro de Justicia recomienda dos: la playa de Macarelleta, en Menorca, y El Sombrerico, en Almería.

Mónica García confiesa que no es "un animal de playa". "Me gusta hacer actividades, un poquito de surf... me divierte", explica. A Alegría, en cambio, sí que le gusta tomar el sol. "Soy de churruscamiento", confiesa. Sémper, por su parte, suele ir a la playa cargado pero, se pone el protector solar en la misma playa.

Rufián, por su parte, si va a la playa se lleva pollo empanado, cervezas y tortilla de patatas "y un gorro lamentable". "Fuera de mi trabajo me gusta ir mal, cada vez más", afirma. El portavoz de ERC en el Congreso, además, es aficionado a la pesca. "He ido a pescar chipirones con hilo", explica. "Es un hombre del Renacimiento", le dice Thais. "Esto Borja Sémper no lo hace, los compra", añade Rufián.