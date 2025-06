Gabriel Rufián confiesa a Thais Villas que nunca ha ido a una playa nudista: "No quiero salir en una revista enseñando los huevos"

Thais Villas visita el Congreso para pedir a los diputados que, durante un rato, se olviden del ruido mediático y piensen en algo más agradable: las vacaciones. Pilar Alegría reconoce que es de playa, algo que para Gabriel Rufián es sinónimo de "agobio".

"Playa significa gente y me hacen muchas fotos, con la tripa y en el chiringuito", afirma el portavoz de ERC, que admite que por este motivo "hace años que no voy a la playa". Borja Sémper recomienda la playa de Hendaya, mientras que las favoritas de Félix Bolaños son Macarelleta en Menorca y El Sombrerico en Almería.

Mónica García reconoce no ser un "animal de playa" y prefiere hacer actividades como surf, en lo que confiesa ser "muy mala". En el caso de Alegría explica que es de "churruscamiento" al sol, hamaca y gorro. Rufián, por su parte, es de "pollo empanado, cervezas y tortilla de patata".

El portavoz de ERC señala que, además, suele llevar un "gorro lamentable", pues comenta que "fuera del trabajo, cada vez me gusta más ir mal". También desvela que le gusta pescar chipirones: "Un hombre del Renacimiento", reacciona Thais.

Respecto a los bañadores, Félix Bolaños asegura que este año le toca comprarse alguno con la idea de que "cuanta más tela, mejor", pues en el caso de su cuerpo "conviene taparlo". Rufián asegura que su bañador "puede tener 20 años" y que "me entra mal".

Thais Villas también pregunta a los diputados si han estado en playas nudistas, algo que Bolaños reconoce abiertamente, pero que "en los últimos años ha cambiado": "No tuve queja", afirma entre risas. Alegría explica que lo ha hecho, pero por error, si bien comenta que "no sé si me gustaría la sensación" de ir desnuda por completo.

Gabriel Rufián apunta que nunca ha estado en una playa nudista, aunque no tendría ningún problema en hacerlo. El motivo por el que nunca lo ha hecho, explica, sería que "no quiero salir en una revista enseñando los huevos".

En el caso de Borja Sémper, es un habitual de las playas nudistas, si bien admite que este año su verano va a ser "poco sexy". Sin embargo, apunta que "en Almería hay buenas playas nudistas".