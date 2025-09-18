"20.000 niños no van a dejar de morir por un partido de fútbol": un joven, en contra del boicot a Israel en eventos deportivos

Thais Villas propone un debate en plena calle sobre la conveniencia, o no, de que España no acuda a eventos deportivos o culturales si participa Israel. En este vídeo, un joven propone focalizarlo todo al bloqueo comercial.

¿Debería España dejar de ir a un Mundial de fútbol o a Eurovisión si participa Israel? Thais Villas ha salido a la calle en una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente' para preguntar a los españoles si están a favor del boicot a Israel en eventos deportivos o culturales.

Entre los que se posicionan en contra, hay jóvenes que consideran que sería "terrible" que la selección española se perdiera un mundial, pues en su opinión "no serviría para nada".

"No es útil", afirma otro hombre en el vídeo sobre estas líneas, donde sostiene que lo que ocurre en Gaza es "una guerra como otras tantas". "Es un genocidio", le corrigen unas mujeres, mientras otra apunta que lo que no sirve de nada es "primar mi Mundial, mi Eurovisión o mi Vuelta ciclista antes que la muerte de 20.000 niños".

"20.000 niños no van a dejar de morir por un partido de fútbol", argumenta un chico, que considera que sería mejor focalizarlo todo en el bloqueo de armas y comercial con Israel.

"¡Que no rompan con las costumbres de los españoles!", reclama un hombre, al que una chica le responde tajante: "El problema es que, desgraciadamente, la población española se preocupa más de un partido de fútbol que por los problemas que están sucediendo".

Thais cierra el debate con la frase de una señora "que no se ha posicionado ni a un lado ni al otro": "La paz en el mundo es lo más hermoso".