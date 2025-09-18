Así fue la reacción de Donald Trump al ver a Kate Middleton: "Eres muy hermosa"

"Melania estaba con Guillermo, Kate y el rey Carlos y pasó olímpicamente de la sorda", destaca Alfonso Arús al analizar la recepción de la Casa Real británica a Donald Trump y Melania Trump.

Tatiana Arús cuenta todos los detalles del encuentro de Donald y Melania Trump con el rey Carlos, el príncipe Guillermo y Kate Middleton durante su viaje a Reino Unido. Por ejemplo, en la cena de Estado, comieron panna cotta de berros con galletas de mantequilla parmesano, ballotine de pollo ecológico envuelto en calabacín y helado de vainilla con sorbete de frambuesa y ciruelas Victoria escalfadas.

Además, también tomaron un cóctel especial en honor a los Trump. "Tenemos que mencionar que Donald Trump no bebe alcohol", detalla Tatiana Arús, que explica los ingredientes de este cóctel: "Mezcla ingredientes estadounidenses con británicas y dicen que recuerda a las tardes que estás al lado de la chimenea".

Por otro lado, la colaboradora de Aruser@s destaca las imágenes que demuestran que "la reina Camila estaba casi encima de Melania para tener conversación" mientras Melania hace más caso al príncipe Guillermo. "Melania estaba con Guillermo, Kate y el rey Carlos y pasó olímpicamente de la sorda", afirma Alfonso Arús, que destaca cómo fue la recepción de los príncipes de Gales al presidente de EEUU y su mujer.

"Dice el 'Daily Mail' que en el momento que vio a Kate le dijo que era muy hermosa", detalla Tatiana Arús en el vídeo, donde Alfonso Arús destaca: "Ojo, que va lanzando la caña tío Donald".