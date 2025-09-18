Ahora
Así fue la reacción de Donald Trump al conocer a Kate Middleton: "Eres muy hermosa"

Según 'Daily Mail'

Así fue la reacción de Donald Trump al ver a Kate Middleton: "Eres muy hermosa"

"Melania estaba con Guillermo, Kate y el rey Carlos y pasó olímpicamente de la sorda", destaca Alfonso Arús al analizar la recepción de la Casa Real británica a Donald Trump y Melania Trump.

Tatiana Arús cuenta todos los detalles del encuentro de Donald y Melania Trump con el rey Carlos, el príncipe Guillermo y Kate Middleton durante su viaje a Reino Unido. Por ejemplo, en la cena de Estado, comieron panna cotta de berros con galletas de mantequilla parmesano, ballotine de pollo ecológico envuelto en calabacín y helado de vainilla con sorbete de frambuesa y ciruelas Victoria escalfadas.

Además, también tomaron un cóctel especial en honor a los Trump. "Tenemos que mencionar que Donald Trump no bebe alcohol", detalla Tatiana Arús, que explica los ingredientes de este cóctel: "Mezcla ingredientes estadounidenses con británicas y dicen que recuerda a las tardes que estás al lado de la chimenea".

Por otro lado, la colaboradora de Aruser@s destaca las imágenes que demuestran que "la reina Camila estaba casi encima de Melania para tener conversación" mientras Melania hace más caso al príncipe Guillermo. "Melania estaba con Guillermo, Kate y el rey Carlos y pasó olímpicamente de la sorda", afirma Alfonso Arús, que destaca cómo fue la recepción de los príncipes de Gales al presidente de EEUU y su mujer.

"Dice el 'Daily Mail' que en el momento que vio a Kate le dijo que era muy hermosa", detalla Tatiana Arús en el vídeo, donde Alfonso Arús destaca: "Ojo, que va lanzando la caña tío Donald".

Las 6 de laSexta

  1. Israel asume el plan de Trump de "limpiar Gaza" y "repartírsela" para convertirla en un resort "mejor que Mónaco"
  2. El PP habla de Gaza, pero calla sobre lo que realmente importa: sanciones, embargos y boicots a Israel
  3. ¿En catalán si llamo desde Murcia? El Gobierno enfría la propuesta de "blindar" el catalán en la ley de atención al cliente
  4. La Audiencia Nacional ordena subastar los coches y motos de lujo que le fueron embargados a Víctor de Aldama
  5. ABC suspende "indefinidamente" el programa de Jimmy Kimmel por su monólogo sobre Charlie Kirk
  6. Habla la viuda del ganadero asesinado en Ribadesella: fue agredida y los encapuchados querían dinero